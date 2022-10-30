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НовостиПроисшествия30 октября 2022 9:48

Школьник избил студента техникума в Петербурге из-за вейпа

17-летний парень попал в больницу в состоянии средней степени тяжести
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
На парня возбудили уголовное дело.

На парня возбудили уголовное дело.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 15-летний подросток избил студента техникума. Причиной нападения стало курительное устройство - вейп. В полицию Лодейнопольского района города 28 октября обратился мужчина, который сообщил об избитом парне. Наряд прибыл на место спустя несколько минут.

- Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что около 20:00 по указанному адресу неизвестный молодой человек избил 17-летнего учащегося 1 курса техникума и, похитив курительное приспособление «Вейп», с места преступления скрылся. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, - рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Отец избитого парня написал заявление в полицию. Причастного нашли по горячим следам. Нападавшим оказался 15-летний ученик 9-го класса. У него нашли и само курительное устройство. Возбуждено уголовное дело.