Первый снег выпал в городе Тихвин в Ленинградской области 30 октября

Первый снег выпал в Ленобласти 30 октября Фото: СОЦСЕТИ

В Ленинградской области выпал первый снег. Как и обещали синоптики, 30 октября 2022 года, в регионе появились снежинки. Снег оказался мокрым и практически сразу таял. Однако в некоторых районах все же появилось небольшое белое "покрывало". Об этом рассказали в социальной сети жители города Тихвин.

- С первым снегом вас, - поздравили друг друга в соцсетях жители города Тихвин.

Снег начал идти еще с утра. В большинстве районов, долетая до земли, снег таял. Но на газонах у снежинок оказалось больше шансов выжить. Так, дворы и парки мгновенно "перекрасились" в белый цвет.

Как отметили синоптики, пока что это единственный снежный день, который ожидается в ближайшее время. Пока что температура днем будет еще плюсовая.

А в Петербурге снег пока что не предвидится.

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