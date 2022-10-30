Мать задержали за сексуальное насилие над 3-летним сыном в Петербурге

Петербурженку обвинили в сексуальном насилии над 3-летним сыном Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала молодую мать по подозрению в сексуальном насилии над своим маленьким трехлетним ребенком. Об этом стало известно 29 октября 2022 года, когда в отделение МВД по Невскому району обратилась 50-летняя женщина, мать подозреваемой и бабушка пострадавшего мальчика, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина рассказала, что ее 24-летняя дочь с сентября этого года в квартире на улице Седова совершала насильственные действия сексуального характера в отношении своего малолетнего сына 2019 года рождения, - рассказал источник.

После заявления сотрудники полиции задержали подозреваемую и отправили ее в отделение для разбирательства. Мальчика госпитализировали в психоневрологический дом ребенка.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.