Пешехода дважды переехали насмерть машины в Ленинградской области

В результате ДТП в Кингисеппском районе погиб пешеход Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области пешеход дважды попал под колеса автомобилей. Трагическая авария произошла вечером 29 октября 2022 года в Кингисеппском районе. Сначала мужчину сбила одна машина, следом проехалась вторая. От такого количества травм он погиб на месте. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- В 20 часов вечера на 16 километре дороги «Кингисепп-Манновка» 25-летний водитель за рулем автомобиля «УАЗ Патриот» сбил мужчину, который находился на проезжей части. После этого на уже лежавшего на земле пешехода наехал 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ 212140», - рассказали в полиции.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Личность погибшего еще не установлена. На вид ему 35-40 лет.

Известно, что водитель «УАЗ Патриот» только за этот год 10 раз привлекался к отвественности за превышение скорости. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.