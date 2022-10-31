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НовостиОбщество31 октября 2022 6:19

Выставка о строительстве метро открылась в Петербурге

Экспозиция «Ленинградский метрополитен» работает в Центральном государственном архиве
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Выставка о строительстве метро с архивными документами открылась в Петербурге. Фото: metro.spb.ru

Выставка о строительстве метро с архивными документами открылась в Петербурге. Фото: metro.spb.ru

Тематическая выставка «Ленинградский метрополитен» открылась в Центральном государственном архиве на Таврической улице. Экспозиция рассказывает о строительстве городской подземки и дает возможность узнать неизвестные факты из архивных документов, некоторые из которых демонстрируются впервые.

- Выставка посвящена Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта (30 октября), дню рождения Петербургского метрополитена (15 ноября) и 55-летию со дня пуска первого участка Невско-Василеостровской линии, - сообщает пресс-служба подземки.

Документы для выставки собирали по пяти городским архивам. Из них можно узнать об этапах строительства метрополитена, трудностях, с которыми пришлось столкнуться инженерам и прочем, скрытом от глаз и ушей простого обывателя.