Цены на аренду квартир снизились в Петербурге на 10-15 процентов

Ставки на аренду квартир в Петербурге продолжают падать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжает дешеветь съемное жилье. С начала нынешнего года ставки на аренду квартир снизились уже на 10-15 процентов в зависимости от типа недвижимости. Заметнее всего «упал» сектор долгосрочной аренды двухкомнатных квартир. Но и «однушки» тоже дешевеют.

- В октябре по сравнению с сентябрем средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге уменьшилась на 4,9 процента, - пишет «Петербургский дневник».

За год, подсчитали эксперты сервиса «ЦИАН. Аналитика», снижение ставок по однокомнатным квартирам составило 10,1 процента. В денежном выражении - с 32 700 до 31 100 рублей.

Двухкомнатные квартиры в начале года сдавались в аренду в среднем за 53 500 рублей, а в октябре - за 49 100. Падение на 14,3 процента.

При этом конкуренция на рынке арендного жилья увеличилась, за несколько месяцев число объявлений о сдаче квартир выросло на 58 процентов.