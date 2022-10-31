Четыре участка земли на юге Петербурга продадут под застройку

258 гектаров земли на южной границе Петербурга продадут под застройку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Четыре участка земли общей площадью 258 гектаров, расположенных на южной границе Петербурга, пустят под застройку. Вся земля выставлена на аукцион одним лотом. Три участка расположены на месте совхоза «Цветы» у поселка Виллози в Ломоносовском районе Ленобласти, еще один - в Пушкине.

- Участки, площадью 13, 45 и 161 гектар в Виллозском сельском поселении предназначены под строительство промышленно-логистического парка, - сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

А на территории в 38 га на Рехколовском шоссе в Пушкинском районе можно вести общественно-деловую застройку.

Эксперты отмечают удачное расположение территорий вблизи основных вылетных магистралей: Московского и Киевского шоссе, близость аэропорта и КАД.

Начальная цена лота - 1 миллиард 460 миллионов рублей.