Полиция задержала мужчину за стрельбу по человеку в Новом Девяткино

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хулиганской стрельбе в Новом Девяткино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция задержала мужчину, который обстрелял человека в Новом Девяткино в Ленинградской области. Подозреваемого поймали 30 октября 2022 года, спустя несколько часов после стрельбы. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- В ночь на 30 октября в кафе между двумя мужчинами произошёл конфликт, причиной которого стало замечание потерпевшего в адрес обидчика. После чего, выйдя из заведения, последний выстрелил в 27-летнего мужчину и скрылся с места преступления. Раненый в удовлетворительном состоянии госпитализирован в больницу, - рассказали в полицию.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. В тот же день на Школьной улице в Новом Девяткино был задержан один из подозреваемых, 38-летний мужчина. У него изъяли травматический пистолет и отправили на экспертизу. Мужчина находится под стражей.