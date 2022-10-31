Разрешения в новой зоне платной парковки с 1 ноября будут работать по муниципальным округам Петербурга

Расширение зоны платной парковки произойдет с 1 ноября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 ноября в Петербурге произойдет очередное расширения зоны платной парковки. Она появится еще на 153 улицах Адмиралтейского района, затронув шесть муниципальных округов: «Адмиралтейский округ», «Семеновский округ», «Сенной округ», «Коломна», «Измайловское», «Екатерингофский». Именно по ним будут работать разрешения на стоянку для местных жителей.

- Адмиралтейский район у нас будет платный целиком. Распределение парковочных зон идет по муниципальным округам. Резидентное разрешение работает в рамках одного МО, - заявил в эфире радио «Комсомольская Правда» (92.0 FM) директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

При этом в Центральном районе, где парковка появилась ранее, годовой абонемент на парковку пока работает по всему району, а не по муниципалитету. Однако, лишь до нового года. А с 1 января здесь парковочные зоны также начнут считать по муниципальным округам.