300 обращений по мобилизации поступило уполномоченному по правам человека в Петербурге

В аппарат омбудсмена поступило 300 обращений от мобилизованных и их родных. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Около 300 обращений по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Об этом сама омбудсмен рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (92.0) FM.

- Поступило около трехсот письменных обращений в аппарат омбудсмена. Помогаем где можем, или даем контакты районных администраций, номер горячей линии Минобороны, если вопрос не в нашей компетенции, - сообщила Светлана Агапитова.

По ее словам, чаще всего бывают трудности с денежными выплатами - по 100 тысяч мобилизованным и по 300 - добровольцам. Деньги должны были быть перечислены до 20 октября, но кого-то мобилизовали позже, кто-то не успел донести все документы.

- Сейчас работа продолжается. На днях все вопросы должны быть решены. Выплаты проводят районные отделы соцзащиты. Военкомат составляет списки и передает районным властям. Именно район несет ответственность, - заявила Агапитова.