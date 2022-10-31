Хоккеист СКА Дамир Жафяров будет опекать черного ягуара из Ленинградского зоопарка

Ягуар Ричард. Фото: Ленинградский зоопарк

Черного ягуара Ричарда из Ленинградского зоопарка взял под опеку хоккеист СКА Дамир Жафяров. Семья спортсмена стала самым активным кандидатом на опекунство над новым питомцем зверинца.

- Как только мы объявили о появлении в зоопарке ягуара Ричарда, сразу появились желающие взять его под опеку. Опекать нашего роскошного питомца будет семья Жафяровых: хоккеист, его жена Алина и маленькая дочь Аделия, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Сам Дамир Жафяров рад, что получил возможность опекать редкого представителя семейства кошачьих.

- Очень здорово, что обитатель тропических лесов теперь живет в Ленинградском зоопарке. Наша семья получила возможность оказывать скромную помощь редкому коту. Надеюсь, посетителям зоопарка понравится хищник Ричард, - сказал хоккеист Дамир Жафяров, слова которого приводит пресс-служба Ленинградского зоопарка.