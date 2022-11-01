Суд получил дело петербуржца, который убил подругу 1 января и спрятал труп в бане

Жителя Петербурга будут судить за убийство подруги 1 января. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 43-летнего мужчины, который 1 января 2022 года зарезал свою сожительницу, а потом спрятал ее труп в подвале бани.

- По версии следствия, 1 января обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе спонтанной ссоры нанес сожительнице удар ножом в живот. Потерпевшая скончалась на месте, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Протрезвев через два дня и поняв, что произошло, мужчина в ночь с 3 на 4 января на детских саночках отвез тело к дому №7 по улице Зои Космодемьянской и перенес в подвал.

Одежду убитой и свои вещи он рассовал по пакетам и разбросал по разным помойкам.

Преступление открылось только 13 апреля, когда и был найден полуистлевший труп убитой.

Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение, ему грозит до 15 лет лишения свободы.