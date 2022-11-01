Пьяный школьник угнал машину в Ленинградской области

Пьяный девятиклассник угнал машину родственника в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области пьяный школьник угнал машину. 15-летнего подростка задержал экипаж ГИБДД ночью 31 октября 2022 года в городе Лодейное Поле. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Во втором часу ночи у дома 22 по улице Урицкого сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль марки Skoda Octavia. За рулем сидел 15-летний девятиклассник, который оказался пьян. Несмотря на свое состояние, мальчик категорически отказался проходить медицинское освидетельствование, - рассказал источник.

Подростка доставили в отделение полиции. Позже также в управление МВД поступило заявление об угоне автомобиля от его владельца. Оказалось, что хозяин машины родственник подростка.

На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.