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НовостиОбщество1 ноября 2022 8:32

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отмечает день рождения 1 ноября

Главе региона исполнилось 58 лет
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Александр Дрозденко отмечает день рождения 1 ноября

Александр Дрозденко отмечает день рождения 1 ноября

Фото: Олег ЗОЛОТО

1 ноября 2022 года губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко исполнилось 58 лет. На своем посту главы региона Александр Юрьевич находится с 2012 года, активно занимаясь жизнью области и постоянно общаясь с местными жителями. С днем рождения губернатора поздравляют главы районов.

- В день вашего рождения примите слова искренней благодарности за плодотворную, конструктивную работу, взвешенный подход к рассмотрению инициатив и предложений за помощь, которую Вы оказываете городу Луге и Лужскому району, - поздравили губернатора в администрации Лужского района.

В администрации отметили, что Дрозденко очень привержен своему делу, решает сложные задачи области, чем заслужил доверие и авторитет жителей Ленобласти.

"Комсомольская правда" присоединяется к поздравлениям Дрозденко и желает успехов на службе.