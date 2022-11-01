Оленя, запутавшегося рогами в веревках, спасли в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области олень попал в беду. Животное находится на содержании "Приюта Белоснежки". Олень где-то нашел веревку и сильно в ней запутался рогами. Причем так, что сотрудники приюта не смогли ему помочь и вызвали на подмогу специалистов. Об этом 1 ноября 2022 года рассказали в Охотнадзоре 47-го региона.

- Для успокоения животного был применен дистанционный инъектор. Точный расчет дозировки и слаженные действия всех участвующих помогли очистить рога оленя от посторонних предметов, - рассказали в комитете.

Снимали веревку с рогов животного "всем миром": двое сильных мужчин держали оленя, который, несмотря на успокоительное, все равно продолжал недовольно дрыгаться, а третий осторожно срезал веревку ножом. Освободив "бэмби" из западни, его отпустили гулять.