Из Петербурга отгрузили во Францию катушку для термоядерного реактора

Огромную деталь доставят по воде. Фото: пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода

Из Северной столицы во Францию отправили огромную деталь для термоядерного реактора. Крупногабаритный сверхпроходящий магнит будет доставлен по воде прямо в Марсель. Катушка создана на Средне-Невском судостроительном заводе.

- Диаметр катушки PF-1 составляет девять метров, а масса – 160 тонн. Это одна из шести катушек полоидального поля в магнитной системе. Основой катушки являются восемь сверхпроводниковых двухзаходных галет, - рассказали в пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода.

Огромная деталь служит для удержания плазмы в международном экспериментальном термоядерном реакторе ИТЭР. Сначала на понтоне катушка отправится в порт Бронка, в котором ее перегрузят на морской кабель и в дальнейшем доставят в Марсель.