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НовостиНедвижимость1 ноября 2022 21:18

75 гектаров земли под коттеджный поселок выставили на продажу под Стрельной

Торги пройдут 23 ноября
Анастасия НУРАДИЛОВА
Неподалеку находятся другие коттеджные поселки

Неподалеку находятся другие коттеджные поселки

Фото: Олег ЗОЛОТО

Под Стрельной продают 75,2 гектара земли для строительства коттеджного поселка. 23 ноября на торги выставят пять земельных участков в Ломоносовском районе Ленобласти.

- Земля продается в десяти километрах от административной границы Петербурга. Рядом там, в основном, малоэтажная жилая застройка. Неподалеку находятся коттеджные поселки Изумрудный город, Новое Разбегаево и Константиновские пруды, - рассказали в пресс-службе Российского аукционного дома.

Рядом с земельными участками есть остановки общественного транспорта. Оттуда можно доехать до железнодорожной станции «Стрельна» и до станции метро «Проспект Ветеранов». Развязка КАД находится в шести километрах от будущего коттеджного поселка.

Около него уже построены школы и детские сады, в том числе частные, а также магазины, аптеки и кафе. На земле можно построить не только коттеджный поселок, но и таунхаусы.