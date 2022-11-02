75 гектаров земли под коттеджный поселок выставили на продажу под Стрельной

Неподалеку находятся другие коттеджные поселки Фото: Олег ЗОЛОТО

Под Стрельной продают 75,2 гектара земли для строительства коттеджного поселка. 23 ноября на торги выставят пять земельных участков в Ломоносовском районе Ленобласти.

- Земля продается в десяти километрах от административной границы Петербурга. Рядом там, в основном, малоэтажная жилая застройка. Неподалеку находятся коттеджные поселки Изумрудный город, Новое Разбегаево и Константиновские пруды, - рассказали в пресс-службе Российского аукционного дома.

Рядом с земельными участками есть остановки общественного транспорта. Оттуда можно доехать до железнодорожной станции «Стрельна» и до станции метро «Проспект Ветеранов». Развязка КАД находится в шести километрах от будущего коттеджного поселка.

Около него уже построены школы и детские сады, в том числе частные, а также магазины, аптеки и кафе. На земле можно построить не только коттеджный поселок, но и таунхаусы.