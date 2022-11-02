Тело утонувшего в Ленобласти мужчины унесло течением за 30 километров

Утонувшего в Дубно мужчину нашли за 30 километров в Сясьстрое. Фото: Яндекс.Карты.

Сотрудники поисково-спасательного отряда из города Новая Ладога нашли тело мужчины, который пропал в поселке Дубно Волховского района Ленобласти еще 29 октября. По изначальной информации было понятно, что искать человека нужно в Ладожском озере.

- Спасателям поступила информация, что 29 октября в Ладожском озере в районе деревни Дубно утонул мужчина, - сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Сотрудники службы вышли в акваторию Ладоги на моторных лодках и обследовали побережье Волховской губы. В итоге тело было найдено примерно в 30 километрах от деревни, в районе поселка Сясьстрой. Труп достали из воды и передали полицейским.

Сейчас обстоятельства смерти человека устанавливают правоохранительные органы.