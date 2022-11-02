Человека насмерть сбили напротив администрации поселка Бугры в Ленобласти

В Буграх насмерть сбили человека. Фото: vk.com/bugry_official

Микроавтобус насмерть сбил человека в расположенным сразу за петербургским КАДом поселком Бугры. Трагедия произошла вечером 1 ноября на центральной Шоссейной улице. Как отмечают очевидцы трагедии, авария случилась прямо напротив здания поселковой администрации.

- Напротив администрации сбили человека. В этом месте очень не хватает пешеходного перехода два светофора, которые по две минуты горят красным, вынуждают людям перебегать зачастую именно в этом месте, - пишут местные жители в группе ВКонтакте «Бугры».

Здесь же летом сбили школьницу, перебегавшую дорогу.

А другие люди удивляются, почему трагедии происходят. Ведь переходы рядом действительно есть: «как он умудрился погибнуть между двух пешеходных переходов на расстоянии в 100 метров?».

При этом жители Бугров называют причиной аварий превышение скоростного режима: «Все летают и плевать на знаки. Давно пора лежачих полицейских устанавливать».