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НовостиОбщество2 ноября 2022 7:26

Треть работающих жителей Петербурга постоянно испытывают стресс

Это один из самых высоких показателей в стране
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
35 процентов петербуржцев постоянно находятся в стрессе.

35 процентов петербуржцев постоянно находятся в стрессе.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше трети работающих петербуржцев постоянно находятся в стрессе. Такой результат показало общероссийское исследование, посвященное Дню осведомленности о стрессе, который отмечается 1 ноября.

- 26% опрошенных россиян заявили, что испытывают стресс постоянно. Наиболее часто нервничают и переживают в том числе из-за работы жители Новосибирской области (40%), Нижегородской области (26%) и Петербурга (35%), - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы hh.ru.

Интересно, что Петербург вошел в тройку лидеров стрессующих городов, при этом в целом Северо-Западный федеральный округ показал один из самых низких показателей по стране - 16%.

Напомним, что задача Дня осведомленности о стрессе - научиться справляться с нервами и узнать способы борьбе со стрессом, в том числе на работе.