Младший сержант из Ленобласти героически погиб на спецоперации

Военнослужащий Владимир Абзаров из Ленобласти погиб на спецоперации. Фото: vk.com/schoolkalitino

Младший сержант Владимир Абзаров из Ленобласти героически погиб на спецоперации. Подробности и место его смерти не сообщаются. Как пишет online47.ru, мужчина жил в Волосовском районе 47 региона. Соболезнования в связи с его гибелью выразил губернатор Александр Дрозденко. По словам главы региона, Абзаров отдал жизнь за соотечественников Донбасса, чтобы на их земле наступил мир.

- Мы всегда будем помнить нашего героя, замечательного волосовского парня, надежного товарища и настоящего патриота, - цитируют в издании губернатора.

Тем временем соболезнования массово выражают и в школе поселка Калитино, где учился Владимир.

- На первую линейку Вова пришел с мамой и бабушкой, – вспоминает учительница начальной школы Ольга Сухарева. – Сам нес портфель и букет цветов. Мама предлагала помочь, но он резко ответил: «Сам... я ж мужчина». Сел на последнюю парту, комментируя вслух: «Есть дети меньше меня, я – высокий». Всегда улыбался и никогда не плакал.