Дмитрий Филатов стал новым аудитором Контрольно-счетной палаты Петербурга

Выходец из Смольного стал аудитором Контрольно-счетной палаты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили нового аудитора Контрольно-счетной палаты (КСП) города. Вместо Юрия Шутова, отработавшего пятилетний срок, на должность назначен экс-чиновник Смольного Дмитрий Филатов.

- За Филатова проголосовало 38 из 49 присутствовавших на заседании депутатов, - сообщает корреспондент «КП-Петербург», следивший за голосованием.

Сам кандидат, после избрания отметил, что его опыт поможет в работе в Контрольно-счетной палате.

Напомним, что до прихода в КСП он 15 лет работал на различных должностях в администрации Петербурга, в том числе в комитетах по развитию туризма, по молодежной политике. Последнее место - комитет территориального развития Санкт-Петербурга.

Отметим, что палата занимается в том числе финансовыми проверками деятельности городских муниципалитетов и прочих организаций и образований.