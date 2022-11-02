Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 ноября 2022 11:42

Женщину-следователя МВД и ее начальника поймали в Петербурге на взятке в 2 млн рублей

Офицеров поймали за руку сотрудники Управления собственной безопасности полиции
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Двое полицейских и адвокат задержаны за взятку.

Двое полицейских и адвокат задержаны за взятку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД России задержали двух следователей полицейского управления по Калининскому району Петербурга. Обоих подозревают в получении взятки в два миллиона рублей.

- 1 ноября адвокат принес взятку старшему следователю УМВД по Калининскому району, а та понесла деньги дальше, своему руководителю. Все трое задержаны сотрудниками Управления собственной безопасности, - сообщил источник «КП-Петербург».

В руках следователей оказались женщина-следователь в звании майора и ее начальник, носящий погоны подполковника.

По оперативным данным, взятка была получена за избрание подписки о невыезде в качестве меры пресечения подозреваемому в незаконной банковской деятельности. От него деньги ушли адвокату. Того задержали. Уже дальше операция шла под контролем УСБ.

Сейчас в отношении всех троих задержанных ведутся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.