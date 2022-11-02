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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 17:12

Преподавателя английского в СПбГУ отстранили за непристойные шутки

Мужчина отправлял студенткам сообщения со странными просьбами
Анастасия НУРАДИЛОВА
Студенты пожаловались в администрацию вуза

Студенты пожаловались в администрацию вуза

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге студенты пожаловались в администрацию вуза на поведение преподавателя по английскому языку. Обучающиеся Санкт-Петербургского государственного университета написали коллективное обращение и попросили оценить действия педагога с точки зрения этических норм, которые установлены Кодексом универсанта.

- Студенты прикрепили к обращению копии сообщений, которые преподаватель им присылал. Было принято решение отстранить преподавателя от проведения занятий. Трудовые отношения с ним прекращены по его инициативе, - рассказали в пресс-службе СПбГУ.

Скрины сообщений, которые педагог отправлял своим подопечным, опубликованы в сообществе «Колокол» во «ВКонтакте». Так, например, на парах, которые проходят в видеоформате, мужчина просил показывать не только «говорящие головы», но и колени студенток, а вместо домашних заданий просил присылать ему home video.