Преподавателя английского в СПбГУ отстранили за непристойные шутки

Студенты пожаловались в администрацию вуза Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге студенты пожаловались в администрацию вуза на поведение преподавателя по английскому языку. Обучающиеся Санкт-Петербургского государственного университета написали коллективное обращение и попросили оценить действия педагога с точки зрения этических норм, которые установлены Кодексом универсанта.

- Студенты прикрепили к обращению копии сообщений, которые преподаватель им присылал. Было принято решение отстранить преподавателя от проведения занятий. Трудовые отношения с ним прекращены по его инициативе, - рассказали в пресс-службе СПбГУ.

Скрины сообщений, которые педагог отправлял своим подопечным, опубликованы в сообществе «Колокол» во «ВКонтакте». Так, например, на парах, которые проходят в видеоформате, мужчина просил показывать не только «говорящие головы», но и колени студенток, а вместо домашних заданий просил присылать ему home video.