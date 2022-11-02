Рассмотрение нового Генплана Петербурга перенесли на весну 2023 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге новый Генеральный план будет рассмотрен в марте 2023 года. Проектный документ регламентирует планировку, застройку, реконструкцию и другие виды градостроительного освоения территорий.

- Комитет по градостроительству и архитектуре ответил на мое обращение по вопросам, которые связаны с Генпланом. На рассмотрение правительства проект будет представлен к марту следующего года. Значит, на заседании Законодательного собрания документ рассмотрят только в конце марта или даже в апреле, - написал в своем телеграм-канале депутат ЗакСа Петербурга, зампред партии «Яблоко» Борис Вишневский.

Напомним, общественное обсуждение предложений в Генеральный план проходило в августе этого года. Тогда предполагалось, что проект нового документа будет рассмотрен на заседании ЗакСа и утвержден в декабре 2022 года.