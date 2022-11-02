Беглов предложил увеличить резервный фонд Петербурга до 50 миллиардов рублей в 2023 году

Губернатор подготовил поправку к проекту городского бюджета Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов подготовил поправку к проекту городского бюджета на 2023 год, исходя из которой следует, что резервный фонд будет увеличен с 30 миллиардов рублей до 50 миллиардов.

- В следующем году власти Петербурга будут распоряжаться рекордным резервным фондом, - пишет «Деловой Петербург».

Кроме этого, как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга, доходная часть казны будет увеличена до 1,107 триллиона рублей, а расходная – до 1,066 триллиона. Профицит установится в размере около 42 миллиардов рублей.

- Дополнительные деньги будут потрачены на развитие транспорта, поддержку бизнеса и приобретения медоборудования. Кроме этого, средства пойдут на строительство транспортных объектов города,- сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.