Иномарка протаранила припаркованную машину и влетела в дерево на Краснопутиловской улице в Петербурге

На Краснопутиловской иномарка протаранила дерево. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло вечером 2 ноября на Краснопутиловской улице. У дома номер 12 темная иномарка врезалась в припаркованную машину и вылетела на газон, прямо в дерево. От удара у растения обломало ветки.

- Припаркованный автомобиль откинуло от места удара метров на 20. Хозяин так и не появился, утром будет «сюрприз», - сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Несмотря на серьезные повреждения влетевшей в дерево иномарки, водитель остался жив. Помощь ему оказали прибывшие на место аварии врачи скорой помощи и спасатели.

В комментариях местные жители пишут, что на прямой дороге водители нередко превышают скорость, поэтому тут нужны лежачие полицейские.