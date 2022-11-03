Стая собак напала на двух человек в Петербурге

Стая собак напала на мужчину и женщину в Купчино Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на двух человек напала стая собак. Случилось это все в один день с разницей в один час в Фрунзенском районе города. Так, почти в полночь 1 ноября 2022 года стая набросилась на 42-летнего мужчину. Спустя время жертвой животных стала 27-летняя женщина. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- На углу улиц Будапештской и Олеко Дундича в Купчино стая собак набросилась на мужчину. Животные серьезно его потрепали, - рассказал источник.

Отбившись от псов, мужчина обратился в травмпункт. У него диагностировали закрытый перелом пальца левой руки, укушенные раны правого бедра и левой голени.

Спустя час в том же месте стая напала на женщину. Она также обратилась в травмпункт за помощью из-за укусов левой ягодицы.