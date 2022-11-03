Надземный пешеходный переход установили на развязке КАД с Пулковским шоссе

На развязке КАД с Пулковским шоссе установили пролетное строение надземного пешеходного перехода / Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На юге Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге установили надземный пешеходный переход. Его разместили на развязке КАД с Пулковским шоссе. В это месте уже давно требовалось организовать переход для пешеходов. Об этом 3 ноября 2022 года рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- Работы по монтажу пролетного строения проходили в ночь со 2 на 3 ноября. Для этого движение на этом участке было полностью перекрыто, - рассказал начальник территориального ситуационного центра предприятия Илья Пузыревский.

Движение было перекрыто, чтобы обеспечить безопасность рабочих и автомобилистов, так как пролетное строение весит порядка 15 тонн. Для выполнения работ использовался специальный кран, грузоподъемность которого 100 тонн. Проезд по участку был возобновлен в 5:40 часов 3 ноября.