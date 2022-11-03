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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 10:16

Самолет из Москвы не смог сразу сесть в Петрозаводске из-за выбежавшей на полосу собаки

Лайнеру пришлось заходить на второй круг
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Собака на полосе помешала приземлится самолету, летевшему из Москвы в столицу Карелии.

Собака на полосе помешала приземлится самолету, летевшему из Москвы в столицу Карелии.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Собака на полосе аэродрома помешала с первого раза сесть самолету, летевшему в Петрозаводск из Москвы. Командир корабля, заметивший на курсе приземления животное, сообщил о ЧП диспетчеру аэропорта и увел лайнер на второй круг.

- 2 ноября в 10:48 рейс Москва (Домодедово) – Петрозаводск ушел на второй круг. Причина -собака на взлетно-посадочной полосе, - сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Пока лайнер кружил над столицей Карелии, работники аэропорта прогнали животное с территории и в 10:59 самолет благополучно приземлился.

Пострадавших нет.

Напомним, что похожий инцидент произошел летом в Самаре, где самолет из Петербурга не смог сесть с первого раза из-за сусликов на полосе аэродрома.