СК возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество при реновации в Петербурге

В Петербурге СК возбудил дело о покушении на мошенничество из-за реновации Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество при реновации. 2 ноября 2022 года жители микрорайона «Нарвская Застава» обратились с жалобой к председателю комитета Александру Бастрыкину. Они рассказали, в районе собираются снести 163 дома и выселить людей, а на этом месте построить высотки.

- По версии следствия, некто, действуя от имени компании ООО «СПб Реновация», с ноября 2009 по июль 2020 года подал заявку на участие в аукционе Фонда имущества Петербурга. В итоге компания получила право на развитие территорий до 2029 года, фактически не приступив к выполнению взятых на себя обязательств, - рассказали в комитете.

При этом, согласно условиям вышеуказанных договоров, получили возможность безвозмездно приобрести в собственность либо в аренду земельные участки на территории города Санкт-Петербурга.

Но мошенничество не вышло, так как местные жители забили тревогу. Сейчас по делу проводятся обыски и ведется расследование.