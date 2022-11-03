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НовостиОбщество3 ноября 2022 12:19

Бурлящий источник в Неве сняли на видео у Свердловской набережной

Природа происходящего осталась загадкой
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Днем на Неве что-то бурлило. Фото: vk.com/spb_today

Днем на Неве что-то бурлило. Фото: vk.com/spb_today

Непонятный бурлящий поток заметили на Неве жители Петербурга. Картину, как будто на глубине прорвало трубу, можно было наблюдать на Свердловской набережной. Прохожие тут же взяли в руки телефон и начали снимать происходящее.

- Только что на Свердловской набережной наблюдали, как из под воды в Неве забила струя. Так продолжалось примерно с минуту, а потом начало стихать, - написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На момент съемки видео на воде был заметен только бурлящий круг диаметром в несколько метров.

Поначалу природа происходящего оставалась загадкой, а потом знающие люди вспомнили, что ранее «Водоканал» уже объяснял подобное продувкой труб, которые ведут из Невы в насосную станцию.