Мужчина утонул в школьном бассейне в Петербурге

Мертвеца выловили из школьного бассейна на юго-западе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в бассейне в одной из школ города утонул мужчина. Трагедия произошла вечером 2 ноября 2022 года в учебном заведении на улице Маршала Захарова в Красносельском районе. Об этом сообщает издание "Мойка78".

- Инцидент произошел вечером 2 ноября. В полицию позвонил представитель учреждения, который рассказал о страшной находке в бассейне, - пишет издание.

По предварительным данным, утонувший - уборщик школы. Очевидцы вытащили его из бассейна и пытались откачать до приезда скорой помощи. Однако мужчина скончался еще до прибытия медиков. Врачам лишь оставалось констатировать смерть утопленника.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.