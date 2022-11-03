Жители Ленобласти собирают полные корзины грибов в холодном ноябре

Корзина с грибами. Фото: vk.com/grib_spb

В Петербург и Ленобласть пришла холодная осень, вот-вот начнутся заморозки, но это ни капли не мешает грибникам продуктивно проводить время в лесу. Любители до сих пор легко находят грибы, и ни одну корзину, а сразу несколько. Грибной сезон все еще не закрылся.

- Собрала финские лисички и рыжики, а потом еще и полную поляну польских нашла в лесу во Всеволжском районе Ленобласти. Не ожидала набрать столько грибов, даже нож с собой не брала, хотела просто подышать свежим воздухом, - написала женщина 3 ноября в паблике «Грибы и грибники СПБ» во «ВКонтакте».

Грибники удивляются, мол, неужели до самого Нового года можно будет по лесу с корзинками гулять. Ведь несмотря на то, что некоторые грибы уже не справляются с ночными морозами, больше тех, которые вполне готовы отправиться прямиком в сковородку.

- В ноябре и прежде встречал белые с боровиками, но так много – никогда. Получается, сезон еще не окончен, - написал 2 ноября в этом же паблике мужчина, который искал грибы в лесу Выборгского района Ленобласти.