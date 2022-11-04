Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем народного единства

4 ноября - День народного единства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга и спикер городского Законодательного собрания поздравили жителей Северной столицы с Днем народного единства. Праздник традиционно отмечается 4 ноября, в день изгнания польско-литовских захватчиков из Московского Кремля ополченцами Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

- Четыре столетия назад наше Отечество переживало Смутное время – внутренние междоусобицы и нашествия иноземных врагов. Россия с глубокой благодарностью хранит память о подвиге ополченцев, изгнавших захватчиков с родной земли и восстановивших единство страны, - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Смольного.

Напомним, что в честь Дня народного единства в Петербурге будет включена праздничная подсветка. В цвета триколора окрасятся пролеты Дворцового моста, а также части Большого проспекта Петроградской стороны.

А с 4 по 6 ноября в Петропавловской крепости пройдет фестиваль «Чудо Света», посвященный истории России.