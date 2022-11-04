В Кудрово BMW X7 снес ворота, которые придавили 9-летнего ребенка

Ворота придавили школьника в Кудрово. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Третьеклассник попал в больницу после ДТП во дворе одного из домов в Кудрово. Мальчик пострадал из-за того, что на него упали ворота, которые снес большой джип. Инцидент произошел вечером 3 ноября.

- В 18:10 у дома 1 по Областной улице автомобиль BMW X7, заезжая внутрь дворовой территории через арку, совершил наезд на ворота, которые упали на 9-летнего мальчика, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По счастью, школьник выжил, но получил многочисленные травмы. Его госпитализировали во Всеволожскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что за рулем иномарки был 62-летний мужчина. По факту ДТП начата проверка.