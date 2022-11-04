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НовостиОбщество4 ноября 2022 16:45

«Лахта Центр» окрасился в цвета флага России в День народного единства

Видео ежегодной акции опубликовано в соцсетях
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Башня окрасилась в цвета триколора. Фото: "Лахта Центр"

Башня окрасилась в цвета триколора. Фото: "Лахта Центр"

Башня «Лахта Центра» окрасилась в бело-сине-красные цвета. Праздничная подсветка включена по случаю праздника Дня народного единства. Это традиционная ежегодная акция, которая проводится 4 ноября.

- «Лахта Центр» поздравляет с Днем народного единства! Сегодня с 17:00 до 08:00 на зданиях комплекса будет включена праздничная подсветка, - сообщает пресс-служба «Лахта Центра».

Напомним, что кроме башни и комплекса на берегу Финского залива, в цвета флага России 4 ноября окрасится Дворцовый мост, а также часть Большого проспекта Петроградской стороны. В первом случае подсветят пролеты переправы, а во втором - опоры уличных фонарей.

«Ленсвет» включит диодные светильники в семь вечера, они будут гореть до полуночи.