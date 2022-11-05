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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 8:49

Мужчина с ножом напал на АЗС в Петербурге, украл деньги и сорвал цепочку с кассирши

Полиция уже задержала подозреваемого
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мужчина с ножом напал на АЗС в Петербурге

Мужчина с ножом напал на АЗС в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на АЗС. Все произошло в ночь на пятницу, 4 ноября 2022 года, на заправочной станции у дома 112 по Октябрьской набережной. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около 4:20 часов утра мужчина с ножом ворвался в помещение АЗС, стал угрожать кассиру, забрал из кассы порядка 27 тысяч рублей, сигареты, а также сорвал с шеи кассирши золотую цепочку, прихватил ее мобильный телефон и скрылся на автомобиле «Лифан Солано», - рассказали в полиции.

Однако грабителю не удалось долго ходить на свободе. Спустя 10 часов сотрудники полиции задержали его у дома 39 по Софийской улице. Им оказался 47-летний местный житель.

По факту возбуждено уголовное дело о разбое.