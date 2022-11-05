Начальника Северо-Западного управления снабжения МВД арестовали в Петербурге

В Петербурге арестовали начальника Северо-Западного управления снабжения МВД Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 4 ноября 2022 года арестовал начальника Северо-Западного управления снабжения МВД Сергея Лисового. Его обвиняют в превышении полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- По данным следствия, Лисовой вместе со своим коллегой Сергеем Елисеевым, а также иными сообщниками, внесли заведомо ложные сведения в закупочную документацию, тем самым создав преимущественные условия для заключения и исполнения государственных контрактов с ООО «Бюро оценки» и ООО «Авторестарт», - рассказали в суде.

В итоге 31 автомобиль, которые стоили более 10 миллионов рублей, продали за 1,6 миллион рублей. Ущерб государству оценивается в 8,5 миллионов рублей.

Сам Лисовой против жесткой меры пресечения возражал и просил более мягкую. Суд отправил его в СИЗО до 1 января 2023 года.