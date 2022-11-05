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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 12:02

11-летнюю девочку изнасиловал сосед в Петербурге

Ребенок заявил об этом в полицию лишь спустя год
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
12-летняя петербурженка заявила об изнасиловании спустя год

12-летняя петербурженка заявила об изнасиловании спустя год

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 11-летняя девочка стала жертвой изнасилования. Ее обидчиком оказался сосед. Ребенок целый год молчал об этом, но в итоге набралась смелости и заявила в полицию. Сейчас девочке уже 12 лет. Об этом 5 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером 4 ноября в полицию Приморского района обратилась 12-летняя девочка. Она рассказала, что в августе прошлого года, находясь в квартире дома 3 на Аэродромной улице, малознакомый сосед совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник.

На данный момент проводится доследственная проверка, устанавливается личность подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого пока не задерживали.