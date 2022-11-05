Пенсионерка лишилась квартиры и отдала мошенникам более 12 млн рублей в Петербурге

Пенсионерка из Петербурга осталась без денег, квартиры и с двумя кредитами Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионерка стала жертвой мошенников, лишившись квартиры и более 12 миллионов рублей. Аферисты несколько месяцев разводили 67-летнюю жительницу Выборгского района, пока она не потеряла все. Об этом 5 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина обратилась в полицию вечером 4 ноября. Она рассказала, что 10 сентября ей позвонил человек, представившийся сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются получить доступ к ее счетам. Чтобы обезопасить себя, женщине надо перевести деньги на их "безопасные счета", - рассказал источник.

В течение 10 дней пенсионерка переводила деньги на счета мошенников, а также взяла два кредита, деньги от которых также отдала аферистам. Далее обманщики убедили женщину, что псевдо-мошенники заложили ее квартиру. Тогда пенсионерка продала жилье, а 7,5 миллионов вырученные за нее также перевела мошенникам.

В итоге пенсионерка лишилась почти 12,3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.