Жесткое ДТП произошло на перекрестке Доблести и Ленинского в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге в Красносельском районе произошло жесткое ДТП. Вечером 6 ноября 2022 года на пересечении улицы Доблести и Ленинского проспекта столкнулись две машины. После удара автомобили разлетелись в разные стороны, один из них заехал на поребрик пешеходной части. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На перекрестке Доблести и Ленинского столкнулись "Лада Веста" с "Солярисом", - рассказали свидетели произошедшего.

По предварительным данным, авария произошла в десятом часу вечера. На место происшествия приехали две машины скорой помощи и одна пожарная. Известно, что пострадавших в аварии госпитализировали в больницу. Об их состоянии на данный момент ничего не сообщается.