Цены на квартиры в новостройках в Петербурге снизились на 0,8% за месяц

В Петербурге снизились цены на жилье в новостройках Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за месяц упали цены на жилье в новостройках. По сравнению с октябрем, в ноябре стоимость одного квадратного метра в новых квартирах снизилась до 235,6 тысяч рублей - на 0,8 процентов. Об этом 6 ноября 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- В целом же по России, по данным этой организации, средняя стоимость "первички" в городах-миллионниках в последний месяц осени составила 137 тысяч рублей за квадратный метр, что на 0,2 процента больше, чем в октябре, - сообщает издание.

Отметим, что в Волгограде стоимость квартир в новостройках наоборот выросли на 2,5 процента, в Ростове-на-Дону рост на 1,7 процент, в Краснодаре на 1,5 процента.

Снижение также наблюдается в Москве - на 1,7 процента. Эксперты отмечают, что замедление роста цен на рынке новостроек связано в том числе с общим снижением уверенности потребителей.