Рекламу пекарни с «шагом вперед» на платформе попросили убрать из метро Петербурга

Пассажиры метро обсуждают сомнительную рекламу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пассажиры петербургской подземки в соцсетях обсуждают рекламу одной из сетей городских пекарен, которая разместила свои плакаты на перронах метрополитена. Баннеры со слоганом «буше для шага вперед» («Буше» -название) оказались размещены на стене тоннеля напротив платформы, за путями.

- Как это воспринимать, как шаг вперед куда? - возмущаются в соцсетях неоднозначной рекламой горожане. - Какая-то неоднозначная и депрессивная реклама.

Баннер повесили так, что его слоган воспринимается неоднозначно. Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые горожане даже припомнили, что в отдельных странах запрещены даже надписи на дверях «выхода нет», так как они, по мнению психологов, могут подтолкнуть человека в депрессии к непоправимым поступкам.

- Кто это согласовал, просто интересно, - пишут пользователи соцсетей.