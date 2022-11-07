Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 8:02

Рекламу пекарни с «шагом вперед» на платформе попросили убрать из метро Петербурга

На пугающий подтекст слогана пожаловались пассажиры
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Пассажиры метро обсуждают сомнительную рекламу.

Пассажиры метро обсуждают сомнительную рекламу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пассажиры петербургской подземки в соцсетях обсуждают рекламу одной из сетей городских пекарен, которая разместила свои плакаты на перронах метрополитена. Баннеры со слоганом «буше для шага вперед» («Буше» -название) оказались размещены на стене тоннеля напротив платформы, за путями.

- Как это воспринимать, как шаг вперед куда? - возмущаются в соцсетях неоднозначной рекламой горожане. - Какая-то неоднозначная и депрессивная реклама.

Баннер повесили так, что его слоган воспринимается неоднозначно.

Баннер повесили так, что его слоган воспринимается неоднозначно.

Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые горожане даже припомнили, что в отдельных странах запрещены даже надписи на дверях «выхода нет», так как они, по мнению психологов, могут подтолкнуть человека в депрессии к непоправимым поступкам.

- Кто это согласовал, просто интересно, - пишут пользователи соцсетей.