Рекламу пекарни с «шагом вперед» на платформе попросили убрать из метро Петербурга

Пассажиры метро обсуждают сомнительную рекламу.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Пассажиры петербургской подземки в соцсетях обсуждают рекламу одной из сетей городских пекарен, которая разместила свои плакаты на перронах метрополитена. Баннеры со слоганом «буше для шага вперед» («Буше» -название) оказались размещены на стене тоннеля напротив платформы, за путями.
- Как это воспринимать, как шаг вперед куда? - возмущаются в соцсетях неоднозначной рекламой горожане. - Какая-то неоднозначная и депрессивная реклама.
Баннер повесили так, что его слоган воспринимается неоднозначно.
Фото: СОЦСЕТИ
Некоторые горожане даже припомнили, что в отдельных странах запрещены даже надписи на дверях «выхода нет», так как они, по мнению психологов, могут подтолкнуть человека в депрессии к непоправимым поступкам.
- Кто это согласовал, просто интересно, - пишут пользователи соцсетей.