Жителям Петербурга для счастья нужно 197 тысяч рублей в месяц

Жителям Петербурга для счастья надо 197 тысяч рублей в месяц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга в очередной раз поделились мыслями о том, сколько денег им нужно «для счастья». Деньгами, разумеется, его не купишь, но приблизить - можно. Сумма получилась увесистая, но при этом город на Неве не вошел даже в пятерку по России.

- В списке городов с наиболее высокими запросами лидирует Москва – 250 тысяч рублей в месяц. Далее идут Ростов-на-Дону (205 тысяч), Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (по 200 тысяч). Санкт-Петербург занимает шестое место с суммой в 197 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы SuperJob.

В прошлом году петербуржцы хотели для условного счастья 192 тысячи рублей. То есть за год желаемая сумма выросла всего на пять тысяч, или около трех процентов. Это ниже среднего по стране показателя в восемь процентов.

Всего в опросе приняли участие 20 тысячи жителей России трудоспособного возраста.