Раненого пса спасли из четырехметровой ямы в поселке в Ленинградской области

Пса спасли из четырехметровой ямы в поселке в Ленинградской области / Фото: МЧС ЛО

В Ленинградской области в поселке Сиверский Гатчинского района пожарные вызволили дворнягу из четырехметровой ямы. Животное провалилось в яму в поле, которое густо заросло травой. Пса бы никто и не заметил, если бы не местные жители, которые услышали жалобный вой. Об этом 7 ноября 2022 года рассказали в МЧС Ленобласти.

- Пенсионеры пытались вызволить животное самостоятельно, но яма оказалась достаточно глубокой. Искали помощь, обзванивая организации, которые помогают бродячим животным… Позже догадались позвонить в пожарную часть, - рассказали спасатели.

Все дни, пока пес был в яме, пенсионеры приходили и подкармливали его, чтобы он не умер с голоду. В итоге пожарные вместе с сотрудниками организации «Кошки спас» подняли его из ямы.

Пес оказался диким, сначала никого к себе не подпускал. К тому же он был насквозь мокрый и с поврежденной лапой. Как только собака оказалась на земле, она сразу же удрала от своих спасателей.