Количество сотрудников в простое на предприятиях Петербурга увеличилось до 8,2 тысяч

В Петербурге выросло число сотрудников в простое Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт Петербурге провели мониторинг социально-экономической ситуации. По его результатам, в городе незначительно увеличилось количество работников в простое. На 65 предприятиях числится 8281 таких специалистов. Это на 154 больше, чем раньше. Однако другие показатели, наоборот, улучшились.

- Количество безработных в Петербурге снизилось на 537 человек. А в неполной занятости осталось на 819 человек меньше. С начала года Служба занятости помогла трудоустроиться 38 780 петербуржцам, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Таким образом, в Петербурге сейчас 16 051 безработных и 1803 человека находятся в режиме неполной занятости. На временной работе остаются 1126 человек, 390 проходят профессиональную переподготовку, 218 человек трудоустроены по программе субсидирования найма.