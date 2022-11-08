Двое болельщиков арестованы из-за массовой драки на матче «Зенита» в Петербурге

Игра завершилась со счетом 2:1 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор четырем мужчинам, которые устроили драку на футбольном матче на стадионе «Газпром-Арена». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- 5 ноября состоялся матч «Зенита» и «Ахмата». Четверо мужчин создали угрозу безопасности себе и другим зрителям игры. Из-за болельщиков началась массовая драка. Обвиняемые били друг друга, - говорится в сообщении пресс-службы.

Двум братьям, которые устроили драку, суд назначил административный арест на сутки. Другие два участника потасовки выплатят штрафы в размере по десять тысяч рублей.

Напомним, петербуржцы проиграли в этом матче. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ахмата».