Девочка выжила после падения с 9-го этажа в Петербурге

Девятиклассница выжила после падения с 9-го этажа в Приморском районе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге девочка выжила после падения из окна 9-го этажа. Инцидент произошел вечером 7 ноября 2022 года в Приморском районе города. 15-летнюю школьницу, лежащую у дома на Комендантском проспекте заметили прохожие и вызвали скорую помощь. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Школьницу нашли в пять часов вечера. Известно, что она выпала из окна своей квартиры с высоты 27 метров, - рассказал источник.

Врачи скорой помощи доставили подростка в Педиатрический университет. У нее была кататравма, травмы черепа, груди, живота с повреждением внутренних органов, перелом позвоночника в грудном отделе, закрытая травма таза. Состояние девочки оценивается как тяжелое.

Известно, что школьница проживает дома вместе с 40-летней матерью, 64-летней бабушкой и 37-летним дядей.