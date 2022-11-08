Закончился ремонт на КАД, месяц собиравший грандиозные пробки у Софийской улицы

КАД освободилась от долгого ремонта и грандиозных пробок. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На внутренней стороне петербургской Кольцевой автодороги закончился масштабный ремонт, почти месяц собиравший грандиозные пробки в районе Софийской улицы. Здесь дорожные рабочие меняли деформационный шов, попеременно перекрывая по две полосы из четырех.

- По состоянию на 23:45 7 ноября работы по замене двух деформационных швов на 61-м километре внутреннего кольца КАД полностью завершены, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Все запланированные работы сделаны, ремонтники освободили трассу от барьеров и знаков. С ночи 8 ноября движение по участку открыто по всем полосам.

На данный момент КАД в районе Софийской улицы свободна, пробок нет.